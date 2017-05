Und auch dieses Jahr wieder Kärntner Landesmeistertiltel erfolgreich verteidigt

08.05.2017, 09:36 Uhr

Bei den Kärntner Landesmeisterschaften holte sie gleich 5 Mal den Landesmeistertitel auf ihren Hof - nämlich in den Bewerben: Töltprüfung T4, in der Passprüfung PP1, dem Speedpass, in der 5-Gangprüfung A/B und in der 5-Gang-Gesamtwertung A/B!Weiteres gewann sie die Gesamtwertung 5-Gang A/B, die Passprüfung PP1 und den 5-Gang F2. Die Silbermedaille wurde es im Speedpass.

Weiteres ritt Vivienne Baur bei ihrem 1. Turnier mit ihrem Pferd Ás-Samur in der Töltprüfung T8 auf den 1. Platz, in der Viergangprüfung V5 auf den 3.Platz und in der Töltprüfung T7 auf den 4. Platz.Melanie Dörfler konnte sich mit ihrer Stute Hnáta über die Silbermedaille in folgenden Bewerben freuen: Töltprüfung T7, Töltprüfung T8, Viergang V5 und Viergang V9. In der Gesamtwertung Viergang C ritt sie auf den 3. Platz.Wir gratulieren den erfolgreichen Reiterinnen vom RV Isländerhof Köck!