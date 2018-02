Der Gewerbepark in Pichlern hat Zuwachs

09.02.2018, 06:47 Uhr

Im Gewerbepark in Pichlern hat kürzlich das Küchen- und Wohnstudio Amtmann eröffnet.

Große Eröffnungsfeier

In einer Rekordzeit von nur fünf Monaten wurde das Firmengebäude von Wohn- und Küchenstudio Amtmann im Gewerbepark in Pichlern realisiert. Ende Jänner wurde mit einem großen Fest die Eröffnung gefeiert."Rund 300.000 Euro haben wir in das neue Küchen- und Wohnstudio samt Ausstellungsraum, Lager und Parkplätzen investiert“, erklärte Andre Amtmann. Der Standort in der Kirchgasse sowie die Lagerräume am Frico Areal wurden damit verlegt. Sehr erfreut zeigte sich auch Bürgermeister Heimo Rinösl bei der Eröffnungsfeier. "Wir sind wirklich sehr stolz, dass unser Gewerbepark so gut angenommen wird", freut sich Rinösl, "Es zeigt, dass Himmelberg als Gemeinde sehr beliebt ist". Insgesamt wurden 3.000 Quadratmeter verkauft. Je 1.000 Quadratmeter an das Küchen- und Wohnstudio Amtmann sowie die Motorradwerkstatt von Kurt Kosjek und an den Montageprofi Bernhard Pirker. Auch ein KFZ Meister-Betrieb von David Kelz aus St. Urban wird noch hinzukommen.