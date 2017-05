Die Berufung hat ihn richtig „elektrisiert“!

11.05.2017, 06:41 Uhr

Franz Thurner aus St. Urban hat sich im letzten April als Elektrotechniker selbstständig gemacht.

Selbstständig seit April

ST. URBAN. Seine eigenen Ideen zu verwirklich – das war für Franz Thurner (37) aus St. Urban der Antrieb sich selbstständig zu machen. Er sammelte viele Jahre als Elektrotechniker in der Branche Erfahrung, ehe er zwischen 2014 und 2016 die Meisterprüfung absolvierte.Die Krönung war die Gründung des eigenen Unternehmens mit Anfang April. „Ich biete Elektroinstallationen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden an, einschließlich Installationsbus- und Beleuchtungstechnik“, fasst Thurner sein Aufgabengebiet zusammen. Hinzu kommen beispielsweise Installation und Wartung von Elektroanlagen, Anlagen-Überprüfungen, EDV-Verkabelungen, Notlicht-Überprüfungen und Reparaturen.

Individuelle Beratung



Familie im Zentrum

Zur Sache

Franz Thurner

Infos

Großen Wert legt er dabei auf individuelle Beratung der Kunden. Ob diese nun ein Einfamilienhaus errichten, ihren Wohnraum aus- oder umbauen, Thurner begleitet das jeweilige Projekt von Anfang bis zum Ende. Der entscheidende Vorteil liegt auf der Hand. „Die Kundschaft bekommt bei mir alles aus einer Hand. Für jene Bereiche, die ich nicht selbst abdecke, habe ich zuverlässige Partner“, betont er. Er kommt direkt ins Haus, um die Gegebenheiten zu prüfen und dem Kunden ein maßgeschneidertes Konzept auszuarbeiten. Sein Leitsatz: Um das Maximum an Leistung bei gleichzeitig niedrigem Verbrauchsniveau zu erhalten, bedarf es fachkundiger Beratung und Lösungen vom Fachmann für Elektroinstallationen.Den Sitz seines Unternehmens hat Thurner zu Hause, wo in einem Nebengebäude ein Büro eingerichtet ist. Als Familienmensch ist ihm die Nähe zu seiner Frau und den Kindern wichtig. So liegt es auf der Hand, dass die Freizeit der Familie gewidmet ist. Ob Wanderungen oder Radausflüge – die Freizeit verbringt er hauptsächlich mit seinen Liebsten. Dabei tankt er Kraft, um dann kreative Konzepte für seine Kunden auszuarbeiten.widmet sich als Elektrotechniker Privat-, Gewerbe- und Industriekunden, einschließlich Installationsbus- und Beleuchtungstechnik. Der 37-jährige Jungunternehmer ist verheiratet und Vater zweier Kinder.www.elektrotechnik-thurner.at