"Erfolg muss nicht laut sein!"

20.04.2017, 06:58 Uhr

Rund 800 Millionen Tabletten werden heuer bei Omega-Perrigo in Feldkirchen produziert.



Dreischicht-Betrieb

FELDKIRCHEN (fri). Unscheinbar und ruhig wirkt das Betriebsgebäude der Firma Omega-Perrigo in Feldkirchen. 2001 ist Andreas Hartner in die Richard Bitter AG eingetreten, die 2007 an Omega Pharma verkauft wurde.2015 kam es zur Übernahme durch den amerikanischen Konzern Perrigo.Kaum jemand ahnt, dass hinter der Fassade, je nach Saison, bis zu 150 Mitarbeiter im Dreischicht-Betrieb mit der Produktion von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika und Bioziden beschäftigt sind. "Es gibt natürlich Tage, da wird es auch tatsächlich sichtbar, dass hier sehr viel passiert", schildert Geschäftsführer Andreas Hartner. "Und zwar, wenn die Produkte abgeholt werden. Da stehen mitunter mehr als zehn Lastwägen zum Beladen vor unseren Türen. Dann werden die Produkte, die hier erzeugt worden sind, zu ihren Zielorten gebracht."

Hohe Exportquote

Tabletten-Produktion

95 bis 98 Prozent der in Feldkirchen erzeugten hochwertigen Gesundheitsprodukte gehen ins Ausland: "Unser Absatzmarkt ist die Welt", meint Hartner. "Immer wieder erhalten wir Anfragen aus Ländern, in denen unsere Produkte noch nicht erhältlich sind. Gerade laufen Verhandlungen mit Unternehmen in Malaysia." Um aber am hart umkämpften Markt mithalten zu können, beziehungsweise der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, sind ständige Entwicklung, Marktbeobachtung und Weitsicht gefragt."Derzeit sind wir stark in der Tablettenherstellung tätig. Heuer werden wir ungefähr 800 Millionen Tabletten produzieren." Im Feldkirchner Betrieb laufen Entwicklung und Produktion parallel."Alle unsere Produkte, aber auch die Rohstoffe werden ständig überprüft und müssen alle Kriterien, wie zum Beispiel jene des International Food Standard (IFS) erfüllen." Erreicht werden könnten die Ansprüche nur durch höchste Qualität auf der ganzen Linie – vom Rohstoff bis zum qualifizierten Mitarbeiter. "Gut möglich, dass es uns gelingt ein weiteres Segment nach Feldkirchen zu holen. Aber das ist Zukunftsmusik."