Immer auf "großer" Fahrt!

15.02.2018, 06:30 Uhr

„Unternehmerin des Monats“: Brigitte Murnig, Inhaberin der Spedition Murnig, aus Feldkirchen.

Kostengünstige Wege

FELDKIRCHEN. Bereits als Kind saß Brigitte Murnig neben ihrem Papa am Beifahrersitz und fast täglich ging es auf große Fahrt durch ganz Kärnten. So bekam sie die „Transporteur-Gene“ von klein auf in den „LKW“ gelegt. Auf die Frage was sie einmal werden möchte wenn sie groß ist, antwortete die kleine Brigitte stolz: „Ich will das werden was der Papa macht.“1987 übernahm Brigitte Murnig dann den Betrieb ihres Vaters und leitet ihn bis heute mit vollem Einsatz und Leidenschaft. Die Firma Murnig weist eine umfassende Speditionsservicepalette auf. Das Ziel ist es, eine kundenorientierte Lösung sämtlicher Transportprobleme auf dem kürzesten und kostengünstigsten Weg zu finden.

"Ohne Mitarbeiter geht gar nichts"

Zur Sache: „Unternehmerin des Monats“

Das Unternehmen zählt 37 Mitarbeiter, davon drei Frauen. Brigitte Murnig betont, dass sie genau diese Zusammenstellung genießt, weil sie sich mit ihren männlichen Mitarbeitern sehr gut versteht und gerne zusammenarbeitet. „Meine Mitarbeiter sind die tragenden Säulen meiner Firma, denn ohne sie könnte der Betrieb nicht bestehen,“ ist die Unternehmerin überzeugt.Die selbstbewusste Unternehmerin Brigitte Murnig, Inhaberin der Spedition Murnig aus Feldkirchen, wurde von „Frau in der Wirtschaft“ als „Unternehmerin des Monats Februar 2018“ ausgezeichnet. FiW-Landesvorsitzende und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten Sylvia Gstättner, Bezirksstellenleiter Feldkirchen Sebastian Adami, FiW-Bezirksvorsitzende Nadine Egger-Mikula, FiW- Bezirksgeschäftsführerin Claudia Prodinger gratulieren herzlich zur Auszeichnung.Mit der „Unternehmerin des Monats“ holt „Frau in der Wirtschaft“ in Kärnten jeden Monat eine außergewöhnliche Frau vor den Vorhang und zeichnet sie für ihre unternehmerischen Leistungen aus. Kriterien für die Teilnahme sind u.a. eine außergewöhnliche Geschäftsidee, hohe Exportquoten, starkes Mitarbeiterwachstum, Auszeichnungen oder andere Besonderheiten des Unternehmens. Die Kandidatinnen für die „Unternehmerin des Monats“ können von jedem und jeder vorgeschlagen werden, eine Jury bestehend aus Top-Frauen aus der Kärntner Wirtschaft kürt dann die jeweilige Unternehmerin des Monats. In einem ausführlichen Porträt wird die Unternehmerin des Monats nicht nur auf der Homepage www.frauinderwirtschaft-kaernten.at präsentiert, sondern auch der Öffentlichkeit vorgestellt, unter anderem in einem eigenen Newsletter. Unter allen ausgezeichneten Unternehmerinnen des Monats wird eine Unternehmerin des Jahres gewählt.