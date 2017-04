"Ständig und immer, aber gern"

26.04.2017, 08:54 Uhr

Manuela Steinkellner erfüllt sich mit der Selbstständigkeit ihren Traum.

Für die Gäste da

FELDKIRCHEN. Im vorigen Jänner hat sich Manuela Steinkellner gemeinsam mit ihrem Mann Peter einen langgehegten Traum erfüllt. "Wir waren beide schon viele Jahre in der Gastronomie tätig", sagt Steinkellner. Als die gebürtige Feldkirchnerin dann von der Neuverpachtung des ehemaligen "Bierbrunnen" in ihrer Heimatstadt erfuhr, war der Entschluss sich selbstständig zu machen schnell gefasst."Natürlich muss man als Unternehmer mehr arbeiten als in einem Angestelltenverhältnis. Aber wenn man sich dazu entschließt, dann macht man das ja gerne", so Steinkellner. Sie ist davon überzeugt, dass die Gäste das Engagement zu schätzen wissen. "Uns ist wichtig, dass die Gäste das Lokal zufrieden verlassen und gerne wiederkommen." Darum haben sie auch für die kommenden Feste, die immer unter einem anderen kulinarischen Schwerpunkt stehen sollen, einen Koch eingestellt. "Wir starten am 6. Mai mit dem Terrassen-Opening. Bis dorthin sollte die neue Schauküche fertig sein."