Starker Service für Unternehmen

27.09.2017, 00:10 Uhr

Unternehmerische Höchstleistungen mit dem Rückenwind der Wirtschaftskammer: Umfassendes Service, wirksame Interessenvertretung, starke Plattform

Rund 41.000 Unternehmen mit mehr als 230.000 Beschäftigten erbringen in Kärnten täglich Spitzenleistungen. Mit der WKO haben sie einen verlässlichen Partner und eine starke gesetzliche Interessenvertretung, die neben umfassenden Serviceleistungen dafür sorgt, dass neue Lasten verhindert und bestehende Erfolgshürden abgebaut werden.Wie Betriebe im Alltag durch die WKO profitieren und welchen Nutzen sie daraus ziehen zeigen zwei Beispiele aus Kärnten: die international tätige Event-Agentur WB Production aus Feistritz und die traditionsreiche Buchhandlung Heyn aus Klagenfurt.

, CEO der Event-Agentur WB Production und Veranstalter des World Bodypainting Festivals, berichtet über seine positiven Erfahrungen mit der WKO: „Nach unserer erfolgreichen Bewerbung für die Initiative „go-international“ der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ konnten wir unsere Aus- und Weiterbildungsprogramme exportieren und dabei vor allem in Russland Erfolge erzielen. Die Initiative war für uns mehrfach unverzichtbar: Wir haben Arbeitsplätze geschaffen und wichtige Verbindungen geknüpft, durch die wir uns auch im Kärntner Tourismus als Veranstalter für russische Gäste positionieren konnten!“Auch, Geschäftsführer der Buchhandlung Heyn , weiß die Unterstützung der WKO zu schätzen: „Eine Vielzahl von Services der Wirtschaftskammer sind für mich gerade in unserer Branche unverzichtbar: Die Absicherung und Verhandlung der Schulbuchverträge mit dem Ministerium, die Verhandlungen und Definitivstellung des Bundesgesetzes zur Buchpreisbindung, sowie Marketingaktionen für den lokalen Buchhandel. Darüber hinaus nutze ich mehrmals im Jahr die fundierte, schnelle und kostenlose Rechtsberatung der WKO!“Sie wollen wissen, was die WKO für Sie leistet? Dann finden Sie es jetzt online heraus auf quickcheck.wko.at . Wir freuen uns auch über Ihr Feedback an