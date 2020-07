Betrachtet man den aktuellen Sommer und das Verhalten der Menschen, würde man kaum glauben, dass noch vor Kurzem eine Pandemie das ganze Land zum Stillstand gebracht hat. Das Kulturprogramm beginnt endlich wieder, Gastronomiebetriebe sind geöffnet und von fröhlichen Menschen im Gastgarten belebt. Der Urlaubstourismus kommt wieder in Fahrt, auch wenn man schon jetzt bemerkt, dass er und auch die Gäste ein bisschen anders als gewöhnlich sind. Dies sind alles wunderbare Nachrichten, jedoch vergessen leider viele Menschen – besonders die Einheimischen –, dass Covid-19 noch nicht Geschichte ist. Ständig werde ich beim Einkauf an der Kasse von ungeduldigen Menschen ohne Mundschutz bedrängt und auch in anderen Situationen ist von Abstandhalten keine Spur. Weise ich die Leute dann höflich darauf hin, bekomme ich verärgerte und unhöfliche Antworten. Während der Ausgangssperren zeigten wir Solidarität, Verständnis und Hilfsbereitschaft. Auch jetzt, wenn alles wie vorher scheint, sollten wir den Abstand einhalten und die Sicherheit der anderen Menschen respektieren.

