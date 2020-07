Die Vitalakademie Salzburg ist jetzt nach den schwierigen letzten Monaten erfolgreich mit den Präsenzkursen gestartet. Der Bildungshunger ist groß, bereits der 1. Kurs zum Diplomierten Mentaltrainer war mit 10 Teilnehmern sehr gut besucht. Standortleiterin Sabrina Veitl freute sich, die Kursteilnehmer auf Gut Aiderbichl Henndorf persönlich begrüßen zu dürfen, die Stimmung war ausgezeichnet „Besser hätte es zum Neustart nicht laufen können. Wir sind froh, dass die Ausbildungen endlich regulär stattfinden,“, so Sabrina Veitl. Sämtliche Kurse werden selbstverständlich unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen abgehalten.

Die von der Bundesregierung vorgegebenen sinnvollen Abstandsregeln und strengen Hygienemaßnahmen zur Sicherheit der Kursteilnehmer und der Referenten werden vollinhaltlich umgesetzt. Nach über 10 Wochen sind die Kursteilnehmer und Trainer glücklich, wieder persönlichen Kontakt zu haben und miteinander die Kursziele zu erreichen. Die Öffnung der Vitalakademie mit den Präsenzkursen erfolgte wohldurchdacht.

Die Vitalakademie ist eine der größten privaten Aus- und Weiterbildungseinrichtungen in Österreich mit insgesamt 7 Standorten. Insgesamt werden jährlich rund 3.000 Kursteilnehmende ausgebildet. Die Vitalakademie besteht seit dem Jahr 1999 und ist Spezialist für Sport-, Gesundheits- und Sozialausbildungen. Die Studierenden werden in den 6 Bereichen „Fitness und Ernährung“, „Leben und Natur“, „Soziales und Pädagogik“, „Massage und Wellness“, „Kosmetik und Fußpflege“ und „Medizinische Verwaltung und Betreuung“ ausgebildet. Viele Kurse werden an Wochenenden angeboten, um berufstätigen Menschen eine Teilnahme zu ermöglichen. Die Ausbildungen schließen mit Diplom, staatlich anerkanntem Abschluss oder Zertifikat ab.

Professionelle Dienstleister erlangen mit dem Abschluss bei der Vitalakademie das entsprechende Wissen in Theorie und Praxis für eine erfolgreiche Berufsausübung im Zukunftsmarkt Gesundheit. 2019 konnten erstmals über 3.000 Kursteilnehmer ihre Ausbildung abschließen, die von 380 Referenten ausgebildet werden. „Es ist uns sehr wichtig, unseren Absolventen eine fachlich hochwertige Ausbildung mit einem hohen Praxisanteil anzubieten“, so Mario Weingartler.

Bildtexte:

Bild 1: Die Vitalakademie Salzburg auf Gut Aiderbichl ist jetzt wieder mit Präsenzkursen gestartet

Bild 2: Standortleiterin Sabrina Veitl