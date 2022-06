Karin und Markus Zuckerstätter leiten den gemeinnützigen Verein Active, der Freizeitbegleitung für Menschen mit Beeinträchtigung bietet. Anfangs ein Studentenjob wurde der Verein für Karin und Markus Zuckerstätter später zum Vollzeitjob. Sie haben es sich seit über zehn Jahren zur Aufgabe gemacht, jungen Erwachsenen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen verschiedene Freizeiterlebnisse zu ermöglichen.

SALZBURG. Sie übernehmen die Betreuung und Leitung, organisieren die Ausflüge und kümmern sich um die Finanzierung in Form von Spenden, Sponsoren und Subventionen. Es besteht kein Unterschied zwischen den Freizeitbedürfnissen von Menschen mit und Menschen ohne Beeinträchtigung. Menschen mit Beeinträchtigung wollen nicht nur eigens für sie geschaffene Veranstaltungen besuchen, sondern auch Aktivitäten außerhalb des geschützten und oftmals vorgegebenen Rahmens, also ohne ihre Eltern oder ohne institutionelle Betreuung unternehmen. "Wir erstellen die Programme und schicken diese an unsere ca. 100 Teilnehmer. Meistens sind es zwischen zwanzig und dreißig Teilnehmer, die pro Aktivität mitgenommen werden können. Für Personen mit Handicap ist es nicht möglich, selbst einen Urlaub zu buchen und diesen alleine zu bestreiten. Es braucht die Organisation, persönliche Assistenz und Unterstützung vor Ort.", so Karin und Markus Zuckerstätter.

Freizeitbegleitung als Schritt in die Autonomie

Tagesausflüge, betreute Wochenenden und Urlaubsreisen werden von Karin und Markus Zuckerstätter organisiert. Sie werden bei den Aktivitäten von ihrem Betreuerteam unterstützt. "Wir wollen, dass unsere Betreuer auch Vertrauenspersonen für die Teilnehmer sind und die Eltern die Gewissheit haben, dass ihre Kinder gut bei uns aufgehoben sind."

Der Verein Active bemüht sich, ein vielfältiges Programm zu bieten, angefangen von ganz alltäglichen Dingen wie Kegeln, Discoabende, Backen, Wandern, Konzertbesuche bis hin zu Reisen nach Kärnten, Wien, Tirol oder München stehen am Programm. Das Einzugsgebiet der Teilnehmer erstreckt sich auf das gesamte Bundesland, aber auch auf das Nachbarbundesland Oberösterreich.

Der Bedarf an der Freizeitbegleitung ist groß, deshalb hat sich der Verein Active auf betreute Ausflüge und Reisen für Personen mit Handicap spezialisiert. Finanziert wird der Verein einerseits durch die Beiträge der Teilnehmer, andererseits durch Subventionen von Stadt und Land Salzburg, sowie Spendengelder von beispielsweise Licht ins Dunkel.

Betreuter Ausflug nach Kärnten auf das Nassfeld.

Foto: Verein Active

hochgeladen von Johanna Janisch

Stärkung des Gemeinschaftsgefühls

Die angebotene Freizeitgestaltung fördert die Autonomie der Teilnehmer und Entstehung von neuen Freundschaften. "Unsere Teilnehmer wollen neue Kontakt knüpfen, Freunde treffen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen", so Karin Zuckerstätter. Negative Erlebnisse hätte es bisher kaum gegeben, sei man mit einer Gruppe unterwegs, stoße das in der Regel auf große Akzeptanz und auch finanzielles Entgegenkommen z.B. bei den Eintritts- oder Unterkunftspreisen. Durch die Angebote des Vereins wird der Inklusionsprozess gefördert und die Selbstständigkeit der Teilnehmer gestärkt. Das Angebot von Karin und Markus Zuckerstätter hat aber nicht nur für die jungen Erwachsenen Vorteile, es profitieren auch die Eltern und Angehörigen von der Entlastung, indem sie Zeit für sich haben. Gemeinsame Ausflüge mit Gleichgesinnten tragen zur Steigerung der Lebensfreude und Lebensqualität bei.

Markus Zuckerstätter mit Teilnehmern auf einer Wanderung.

Foto: Verein Active

hochgeladen von Johanna Janisch

Nächsten Ausflüge bereits geplant

Die nächsten Ausflüge hat der Verein Active bereits geplant: Nach einer Urlaubsreise nach Kärnten, unternimmt der Verein im Sommer einen Ausflug in den Freizeitpark Straßwalchen, eine Wanderung ins Bluntautal, eine Fahrt auf den Schafberg und eine Gondelfahrt auf den Grafenberg in Wagrain. Außerdem steht ein Besuch des Triassic Parks in Tirol, eine Wanderung in der Liechtensteinklamm und eine betreute Urlaubsreise nach Oberösterreich auf dem Programm.

Das könnte dich auch interessieren



Jubel bei den Gewinnern

Tolle Stimmung bei den Gästen