EUGENDORF (schw). Eine Spende von 8.000 Euro überreichte die Faschingsgilde Plainfeld an das Konradinum Eugendorf. „Es ist ein Teil des Erlöses aus unseren acht Faschingssitzungen im Februar. Insgesamt spenden wir 30.000 Euro, auch an bedürftige Familien“, so Franz Rinnerthaler, Obmann der Faschingsgilde, die heuer das 33. Jahr ihres Bestehens feierte. Die Spende fließt in den Snoezel-Raum zur Entwicklungsförderung und verbesserten Kommunikation der Bewohner durch ausgewählte Sinnesangebote. Konradinum-Leiterin Andrea Huber und Pflegedienstleiterin Gabriele Teufl bedankten sich für die großzügige Spende. Derzeit entsteht in Eugendorf der Neubau des Konradinums. Mit der Fertigstellung wird 2021 gerechnet.