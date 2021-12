ANIF. Der Autor Christoph Janacs stellt in folgendem Video zwei Bücher vor. Eine "Annäherung an Stefan Zweig" zum 140. Geburtstag, in dem 24 Autoren und bildende Künstler sich Gedanken über den großen Dichter machen und seine "Ansichtskarten vom Meer" in dem er Gedichte zur Lage präsentiert.

