"Am 24. Februar wurde die Ausstellung eröffnet. Es war der Tag, an dem die Russen in der Ukraine einmarschiert sind. Meine Ausstellung ist zu Ende, aber der Krieg nicht", bedauerte Künstlerin Christiane Pott-Schlager, die sich bereits 2015 durch den syrischen Krieg und den damaligen Flüchtlingen inspiriert fühlte, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und in ihren Kunstwerke einfließen zu lassen. "Die Grammatik des Menschseins" greift in ihren Werken eindrucksvoll die Charakteristika von Menschen auf.