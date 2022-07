Nach zwei Jahren Pause schlug das Stadtfest Seekirchen dieses Wochenende mit Rekordbesucherzahlen und jeder Menge gute Stimmung wieder gehörig ein.

SEEKIRCHEN. Schon Freitag Abend bei der größten 90er & 2000er Party am Seekirchner Faberhausparkplatz ging richtig rund: die Besucher konnten sich so richtig abtanzen. Am Samstag wurde neben einem umfangreichen Nachmittagsprogramm, bei dem auch für Kinder viel geboten wurde, auf drei Bühnen Live-Musik geboten. Von DJ Stardust bis Moodygee und Benjamin Zane bis hin zu der Popcorn Band und vielen mehr.

Die Eröffnung des Stadtfestes nahm wieder Bürgermeister Konrad Pieringer mit dem Fassanstich vor, der sich vor allem auch bei den beiden Organisatoren Georg Segmüller und Philipp Mirtl und bei den vielen örtlichen Vereinen bedankte.

