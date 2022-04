Ihren großen Traum, als Langläuferin die Loipen der Welt zu erobern, hat Carina Edlinger in die Tat umgesetzt. „Diese unglaubliche Freude, einmal selbst bei Olympischen Spielen auf dem Stockerl zu stehen, wollte ich einmal selbst erleben – dieses Gefühl lässt sich mit nichts vergleichen“, so die Olympiasiegerin, die auch vierfache Weltmeisterin (2017 und 2019) ist. Einen großen Beitrag leistete ihr Blindenhund, ohne den sie nicht nach China gereist wäre. Doch auch den Glauben an sich selbst hat Edlinger nie aufgegeben.