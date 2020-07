„Gedanken zur Zeit“

Es ist, wie es ist

und wir können nur versuchen "das Beste" daraus zu machen.

Und weil es ist, wie es ist,

sollten wir immer nach einem,

"aus dem was mal war,

hab ich was gelernt", trachten.

Weil es ist, wie es ist,

und deshalb oft Tränen zu unseren täglichen Begleitern werden,

ist es so wichtig,

dass wir alle miteinander,

füreinander,

daraus lernen.

Doch erst wenn wir verstehen,

an was sich der Sinn des Lebens wirklich misst,

werden unsere Herzen sehen,

wann in Wirklichkeit die Zeit zur Trauer gekommen ist.

Weil Solches dann grundsätzlich und unumstößlich endgültig ist.

Und nur enden Wollendes,

uns wirklich zur Verzweiflung bringen kann.

Weil alles Andere zwar manchmal auch "wirklich wichtig" erscheint.

Aber bei richtiger Sichtweise,

eben nur peripher

und auch nur momentan...

Da es für enden Wollendes

letztendlich die vermeintliche Unendlichkeit gibt,

aber ansonsten,

alles andere,

immer nur so sein darf,

wie man es selber sieht...

* © Gerhard Windhager *