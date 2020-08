SEEHAM: Corona hin, Corona her: Im Brechelbad in Seeham-Webersberg wird gefeiert, und zwar das 20-Jahr-Jubiläum. Am 6. September gibt es ein Open Air-Konzert mit der Musikgruppe Grenz/Wertig. Natürlich unter den vorgeschriebenen Corona-Hygienebestimmungen. Nicht nur der Paulsepplbauer Hans Steiner hofft auf Schönwetter.

Als 1999 Hans Steiner das Brechelbad auf dem Webersberg wegen einer Grundstücksverlegung wenige Meter versetzte, revitalisierte und ein kleines Flachsmuseum daraus machte, dachte niemand daran, dass sich das Zuhäusl zu einer lokalen Sehenswürdigkeit und einem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Veranstaltungsort entwickeln würde. Bis auf Wolfgang Schweighofer, der im Bezirksblatt nach dem Konzert vom Kollegium Kalksburg vermerkte: „Mehr solcher Verrücktheiten würde der Region gut tun.“

Das Brechelbad zu Seeham-Webersberg ist das letzte von dreizehn Brechelbädern in Seeham, das vor dem Verfall gerettet wurde. Dort wurde bis in die 1950er Jahre der Flachs getrocknet und für die Leinenverarbeitung aufbereitet - vier Generationen lang von drei Bauern, dem Paulseppl, dem Migl und dem Woferl, und deren Familien. Im September 2020 wurde es als Flachsmuseum eröffnet.

In den folgenden Jahren etablierte es sich als Location für besondere Veranstaltungen, u. a. für das Theaterstück „Der Flachsteufel zu Webersberg“, das Gstanzlsingen mit Fritz Kohles und Xandl Maurer, Konzerte mit den Strottern, Roland Neuwirth und den Extremschrammeln und der Kapelle So&So, Lesungen mit Walter Müller und Reinhard Rinnerthaler sowie Rezitationsabende mit Pauli Lechner. Die Haunsbergmusi verdiente sich im Brechelbad die ersten Lorbeeren und avancierte zur Haus- und Hofmusi.

Zum 20-Jahr-Jubiläum gastiert Grenz/Wertig im Brechelbad. Mastermind Bernhard Grubinger aus Thalgau freut sich sehr, nach der langen Corona-Abstinenz endlich wieder spielen zu können. Die sechs Musiker werden es bunt treiben, genauso wie es der Titel ihres Programms BUNT! verspricht. „Über die GRENZen hinaus WERTIGe Musik machen" ist das Motto des Sextetts. So bunt wie das Leben spielt, ist auch die musikalische und instrumentale Vielfalt. Trompete, Posaune, Saxofon, Tuba, E-Gitarre, Gesang, Marimba, Querflöte, diverse Percussions sowie der unverwechselbare Klang der Zugin machen den ganz eigenen Musikstil aus.

Kartenreservierung im Tourismusbüro Seeham unter 06217/5493. Eine telefonische Reservierung ist wegen der corona-bedingten Namenserfassung unbedingt notwendig. Das Nachmittagskonzert findet nur bei trockenem Wetter statt. Beginn ist um 15.00 Uhr. Das Mitbringen von eigenen Klappstühlen und sonstigen Sitzgelegenheiten ist möglich.