Thalgauer präsentierte Karikaturen prominenter Bürger aus St. Gilgen im See-Restaurant Brunnwind.



ST. GILGEN (schw). Bereits in mehreren Gemeinden porträtierte Axel Krauss prominente Bürger und hob deren persönliche Besonderheiten in Karikaturen hervor. Krauss hatte eine Lehre zum Fotografen absolviert und wurde später Fliesenlegermeister. Mal- und Zeichenkurse nahm er bei Professor Franz Wolf. Nach Hof, Mondsee, Fuschl, Eugendorf und Anif karikierte der Künstler über 30 Persönlichkeiten der Gemeinde St. Gilgen, darunter Bürgermeister Otto Kloiber, Vizebürgermeister Norbert Laimer und Tourismusverband-Obmann Franz Mayerhofer, Tourismus-Büroleiterin Brigitte Winkler und Museums-Kustos Augustin Kloiber. Zu den Besuchern zählten Meisi und Helmut Grill, die Begründer der einstigen Kuriositäten- und Kunstgalerie „Etcetera“ in München. In der „Galerie der Zeichner“ in der Stuckvilla wurden Arbeiten von Rudi Hurzlmeier, Paul Flora, Janosch, Loriot und weiteren namhaften Künstlern zur Schau gestellt.