GRÖDIG. Die Autorin Katharina Eigner hat ihren ersten Kriminalroman mit dem Titel "Salzburger Rippenstich" veröffentlicht und stellt diesen hier in unserem Video der Woche vor. Das Buch handelt von einer mysteriösen Mordserie in Grödig am Untersberg. Eine neugierige Arzthelferin begibt sich dabei auf Mörderjagd.

