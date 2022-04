Einem Kunstraub auf der Spur, ermitteln Diva und Angelo in der bayerischen Provinz und landen in Venedig, wo sie versuchen, den Raub des berühmten Werks "Zaubergarten" von Paul Klee zu verhindern. Autorin Brigitte Jaufenthaler taucht in ihrem zweiten Kriminalroman in die Welt der Kunst im morbiden Venedig ein. Neben purer Spannung finden sich in ihren Krimis aber auch Szenen, die zum Schmunzeln anregen. Zudem lässt die bekannte Schauspielerin autobiographische Züge in ihren Geschichten erkennen.