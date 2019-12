Zupan-Oberkrainer und Harmonika-Virtuose spielten zugunsten des Arcus-Hof Neumarkt zünftig auf.

ELIXHAUSEN (schw). Lieder ihrer neuen CD „Rund um an See“ präsentierte das Laterndl-Trio mit Hias Wuppinger, Hans Peter Ortner und Willi Keuschnigg im vollen Festsaal zur Nachbarschaft in Elixhausen. Für ihr Benefizkonzert engagierten die Musiker das Ensemble von Robert Zupan aus Oberkrain und den Harmonika-Virtuosen Matija Veninsek, die Melodien wie das berühmte „Hirtenlied“ und weitere Oberkrainer-Lieder zum Besten gaben. Humorvolle durch das Programm begleitete Lenz Berger. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Verein Arcus-Hof in Neumarkt zugute, der zwölf Menschen mit Beeinträchtigung beherbergt und dessen Geschäftsführer Gustav Eppenschwandtner ebenso zum Konzert erschien wie Vereinsobmann Johann Sommerer und Mitarbeiterin Manuela Lechner.