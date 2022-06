Freilichttheater am Bauernhof bis 26. Juli in Michaelbeuern zu sehen



MICHAELBEUERN. Mit der Uraufführung des Stücks "Die Pforte zum Schicksal" von Stephan H. Dietrich beleuchtet der Theaterverein Michaelbeuern unter der Regie von Gerard Es und Organisatorin Roswitha Stöckl die schwierige Welt der Nachkriegsjahre in der ländlichen Region. Landwirt Hans Hofer (Fritz Lauterbacher, Theaterleiter) und sein landwirtschaftlicher Betrieb mit Ehefrau Waltraud (Elisabeth Weindl) und den beiden Söhnen (Christian Spieler, Sigi Fuchs) stellte eine Ausnahme dar, bis ein Fluch die gesamte Ernte vernichtet und ein geheimnisvoller Fremder (Fritz Gangl, Mephisto) seine Hilfe anbietet und sich Schicksalhaftes ereignet. Zur Premiere erschienen Bürgermeister Adi Hinterhauser, Abt Johannes Perkmann, Pater Virgil Prasser und Schauspieler Gerhard Greiner.