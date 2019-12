HALLWANG (schw). "Wenn`s still isch" lautete das Programm mit dem Bluatschink auf ihrer Tour durch Österreich auch im Hallwanger Kulturzentrum gastierten. Toni und Margit Knittel ließen ihre Musik und Lieder aus eigener Feder im Lechtaler Dialekt lustig, nachdenklich und romantisch erklingen. Ihre Erinnerungen an die „gute, alte Zeit“ verabeitet das Ehepaar nach Spaziergängen durch die tief verschneite Winterlandschaft. Gemeinsam erarbeiten sie die Songs am Kachelofen und pflegen behutsam alte Traditionen. Die Harmonie ihres zweistimmigen Gesang wurde zum Markenzeichen, die sich perfekt auf das Publikum überträgt. Zu den Besuchern des besonderen Konzerts zählte Bürgermeister Johannes Ebner mit Gattin.