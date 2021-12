Laut Polizeimeldung fuhr gestern Abend, am 14. Dezember ein 54-Jähriger gegen eine Straßenlaterne, überrollte eine Schneestange, fuhr auf den Gehsteig und anschließend ins Feld.

BÜRMOOS. Der einheimische Autofahrer kam von der Unterechinger Straße, wo er eine Straßenlaterne sowie eine Schneestange überrollte, fuhr über die L205 in Fahrtrichtung Sportplatz St. Georgen. An der dortigen Kreuzung benutzte er jedoch nicht die asphaltierte Straße, sondern fuhr über den Gehsteig in das dort angrenzende Feld und in weiterer Folge nach Osten, in Richtung Bürmooser Landesstraße.

An Bäumen hängengeblieben

Insgesamt fuhr der Mann mit seinem PKW ungefähr 220 Meter über die Grünfläche und versuchte im Anschluss über die Böschung auf die L115 zu gelangen. Aufgrund der steilen Böschung blieb er mit seinem Auto hängen und wurde durch den Zusammenstoß mit Bäumen unbestimmten Grades verletzt.

Feuerwehr sicherte Fahrzeug

Der verunfallte PKW wurde durch die Feuerwehren Untereching und St. Georgen gegen Abrutschen gesichert. Der Lenker wurde durch die Rot Kreuz Besatzung medizinisch versorgt und ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Der Alkomattest ergab einen Wert von 2,08 ‰ (1,04 mg/L). Der Lenker wird angezeigt.

