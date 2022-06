Die Schülerinnen der HLW Wolfgangsee erhielten den dritten Platz bei "Easy cheesy creativ 2022".

WOLFGANGSEE. „Mit großer Freude blicken wir nun auf unsere „Käsereise“ zurück und sind überaus glücklich, den Preis für den dritten Platz bei Easy cheesy creativ 2022 in unseren Händen zu halten. Es ist unglaublich, was seit dem Beginn unserer Reise bis zu der Pokalübergabe alles passiert ist", erklärt Schülerin Katharina Ladstätter.

Die Schülerinnen entwickelten neue Rezepte rund um den Käse.

Foto: HLW

hochgeladen von Gertraud Kleemayr

Am Anfang war der Käsekenner

Angefangen hat alles mit der Ausbildung zur Käsekennerin. "Als schließlich die Rede von einem Käsekennerwettbewerb war, waren wir sofort dabei. Der Gedanke, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen und im Rahmen von Easy cheesy creativ 2022 verschiedene eigene Rezepte ausprobieren zu können, hat uns überzeugt", so Ladstätter. Und dazu drehten die Schülerinnen auch gleich noch ein Video, in dem sie gegründeten, warum sie an dem Wettbewerb teilnehmen wollten. In Summe war das Kreieren der Käserezepte ein großer Aufwand, der den Teilnehmenden allerdings auch viel Spaß gemacht hat und vor allem viel Wissenswertes über Käse eingebracht hat.

"Zusammenfassend kann man sagen, dass wir die gemeinsame Zeit sehr genossen und stark davon profitiert haben. All die neuen Erfahrungen, Kenntnisse und Erinnerungen, die wir sammeln durften, waren sehr prägend und werden uns in unserem weiteren Leben begleiten“, so Ladstätter.

