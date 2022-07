Laut Polizeimeldung war gestern eine deutsche Kletterin in Bergnot geraten und wurde von der Bergrettung und einem Alpinpolizisten in Sicherheit gebracht.



STROBL. Eine 36-jährige Kletterin aus Stuttgart war am Samstag Vormittag mit einem Begleiter in Strobl auf dem Postalmklamm-Klettersteig unterwegs. Im Bereich Gamsleckenwand, wo der Steig eine Schwierigkeit von "D" (schwierig) aufweist, verließen die Frau, in einer Höhe von etwa zehn Metern, ihre Kräfte und sie stürzte in einer leicht überhängenden Passage rund zwei Meter in die Sicherung.

Zehn Mann auf der Suche

Sie blieb unverletzt, konnte aber weder weiter klettern noch absteigen. Ein Zeuge setzte einen Notruf ab. Ein Alpinpolizist sowie die Bergrettung mit zehn Mann machten sich auf die Suche. Nachdem die Frau lokalisiert worden war, wurde sie von den Einsatzkräften abgeseilt und über einen Fußsteig gesichert zum Ausstieg des Klettersteigs geleitet. Das Duo wollte dann trotz Abratens der Rettungskräfte den Klettersteig weiter in Richtung Postalm beschreiten und zeigte sich vorerst völlig uneinsichtig. Erst nach langem Zureden waren die beiden zum Abbruch zu bewegen und ließen sich ins Tal zum abgestellten Auto bringen.

