Salzburg. In den frühen Morgenstunden des 01.01.2020 brachen zwei unbekannte Täter in ein Cafe-Bistro in Salzburg-Lehen ein. Sie brachen einen Dartautomat und einen Alkomat auf und entwendeten das darin enthaltene Bargeld. Weitere Bargeldbestände wurden aus den Kellnerbrieftaschen entwendet. Einen Laptop sowie Alkoholika und Zigaretten ließen sie ebenso mitgehen.

Täterbeschreibungen:

1. Täter: männlich, graue Hose, dunkelgrüne Jacke, blaue Jeans, weiße Handschuhe, weiß-graue

Sportschuhe

2. Täter: männlich, schwarze Hose, braune Haube, schwarze Nike-Jacke, schwarze Handschuhe,

schwarze Freizeitschuhe

Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.