Außergewöhnliche Tondokumente präsentiert das Franz-Pillinger-Bassquartett aus Salzburg.



SALZBURG (schw). Mit der Doppel-CD "European Music of the Renaissance" und "European Music of the Romantic" blickt das Franz Pillinger Bass-Quartett auf großartige Erfolge in den 1990er Jahren zurück, vor allem im Rahmen der International Society of Bassists an namhaften Universitäten der USA und in der New Yorker Carnegie Hall. Bereits zum Zeitpunkt der Entstehung der "Crossover-Classics"-Aufnahmen waren die beiden Tonträger herausragende Dokumente, die bis heute in der Besetzung, Bearbeitung und der Intention am unerreicht hohen Niveau festhalten. Die Doppel-CD ist das Resultat verschiedener Variationen von Sounds, Spieltechniken und Stilrichtungen. Interpretiert wird die große Bandbreite an europäischer Musik von Bassgeige, Kontrabass, Violone und Großgambe neben Pillinger (1st Bass) von Reinhard Schmid (2nd Bass), Erich H. Hebenberger (3rd Bass) und Christoph Lindenbauer (4th Bass). Aufgenommen wurden die CDs im Heimatmuseum Trostberg (1993) und im Schloss Frohnburg (1994). Pillinger wurde in Fachkreisen zum "Champion of this kind of instrumentation" und erhält laufend Anfragen zu Kompositionen und Bearbeitungen für Kontrabass-Ensembles aus der ganzen Welt. "La belle Europe, beautiful Europe, die schöne Europa - größer gedacht erklingt sie vier Mal so tief", heißte es ihrem Niveau entsprechend.