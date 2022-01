Biodiversität in der Landwirtschaft setzt Landwirt Andreas Badinger aus Straßwalchen vorbildlich um.



STRASSWALCHEN. Im Rahmen des Projekts "Farming for Nature" wurden erstmals aus 24 nominierten landwirtschaftlichen Betrieben fünf innovative Bauern aus Österreich ausgewählt, die sich "Biodiversitäts-Botschafter" nennen dürfen. Über diese Auszeichnung freut sich heuer Andreas Badinger aus Straßwalchen, der sich zum Ziel gesetzt hat, Wirtschaftlichkeit mit Ökologie zu vereinen. Bereits vor zehn Jahren begann der Landwirt, Blühstreifen anzulegen, um eine natürliche Vielfalt am Hof zu gewährleisten und Hummeln, Wildbienen und Heuschrecken einen geeigneten Lebensraum zu bieten. Es folgten weitere Maßnahmen wie Brachflächen, Totholzhaufen und Winterbegrünung am Acker. "Bei einem Kurs zum Naturschutzpraktiker habe ich viel über Artenvielfalt gelernt. Ich habe selbst viel ausprobiert und mittlerweile gebe ich mein Wissen auch an andere weiter", erklärt Badinger, der als Inbegriff für die Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt in einer modernen Landwirtschaft steht. Der neuen Aufgabe, seine Erfahrungen mit Interessierten zu teilen und sie mit kleinen Schritten zu inspirieren, kommt der Straßwalchener gerne nach. "Für mich ist es wichtig, viele kleine und verschiedene Lebensräume zu schaffen, um so möglichst viele Arten zu fördern", so Badinger, der als einziger Landwirt in der Gegend Gemüse anbaut und Lagergemüse wie Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln direkt vermarktet. "Farming for Nature" will den Landwirten eine Stimme geben, moderne Landwirtschaft mit Naturschutz in Einklang zu bringen. Auch Schüler konnten sich von der vorbildlichen Landwirtschaft überzeugen. Mehrere Waldorf-Schüler aus Bonn und von der Michaeli-Schule in Köln absolvierten ihr jeweils dreiwöchiges Praktikum auf dem Hof von Badinger und erhielten Einblicke in den Bio-Betrieb. Auf dem Programm standen dabei unter anderem Kühe melken, ausmisten, zäunen, Holz hacken, Pflanzen ansäen und Brot backen. Zum Abschluss verfassten die Schüler einen Bericht mit Fotografien über sämtliche Tätigkeiten und ein Feedback über ihre erlebnisreiche Zeit auf dem Bauernhof.