Im Miele Experience Center rockte die Band T&E für den guten Zweck



WALS (schw). "Innerhalb von nur zehn Tagen wurde der Benefizabend organisiert", berichtete Wolfgang Bell, Prokurist der Miele Ges.m.b.H. in Wals, der als Mastermind der Band T&E zum fulminanten Rock-Konzert lud. "Es freut uns, dass 170 Gäste erschienen sind", so Bell über die erfolgreiche Veranstaltung. Im Zuge der Charity-Aktion im Miele Experience Center gab es eine Tombola, zu der auch Künstler Gottfried Seigner Malereien für den guten Zweck zur Verfügung stellte. Höhepunkt war, als Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl als Gitarrist auf der Bühne zu Nummern aus den 60er und 70er Jahren mitrockte. In der nächsten Woche soll die Höhe der Spende, den die Organisatoren stellvertretend für die Hochwasseropfer in Hallein an Bürgermeiter Stangassinger übergeben, feststehen. Zum Fest erschien auch Bürgermeister Joachim Maislinger aus Wals.