Das Innviertel rückt näher: Taktverdichtung bei Buslinie 880 von Braunau nach Oberndorf bringt Entlastung im nördlichen Flachgau.

OBERNDORF. Die Entlastung der Anrainer vom Lastwagen-Transitverkehr im nördlichen Flachgau ist umgesetzt, jetzt folgt der Ausbau bei den Öffis. „Neben der raschen Elektrifizierung der Mattigtalbahn und der Verlängerung der Salzburger Lokalbahn kommt eine Taktverdichtung und eine bessere Anbindung der Regionalbuslinie 880“, informiert Landesrat Stefan Schnöll, der mit seinem oberösterreichischen Amtskollegen Günther Steinkellner ein Maßnahmenpaket umsetzt

Pendler aus dem Innviertel kommen ab Mitte Dezember besser mit dem Bus nach Salzburg.

„Wir haben uns mit dem Land Oberösterreich darauf geeinigt, in einem Gesamtpaket den Verkehr länderübergreifend zu denken und das Angebot gemeinsam auszubauen. Mit der Taktverdichtung auf der Buslinie 880 schaffen wir als erste Maßnahme eine dringend notwendige Verbesserung der Anbindung an die Salzburger Lokalbahn für die Pendler. Viele weitere Verbesserungen für den grenzüberschreitenden Verkehr sind bereits in Ausarbeitung“, so Landesrat Stefan Schnöll.

Linie 880: Verbesserungen an Werktagen ab 14. Dezember

Zehn neue Kurse, drei Kursverlängerungen sowie zwei Kurse mit Ausweitungen der Verkehrstage von Schultagen auf Werktage werden Verbesserungen bringen. Der Stundentakt in den Betriebszeiten zwischen 5.30 Uhr und circa 21.30 Uhr und die Anbindung der Firma B+R aus Lamprechtshausen kommend und nach Lamprechtshausen fahrend mit besonderer Berücksichtigung der Schichtzeiten ebenso. Das sind rund 65.000 Fahrplankilometer mehr pro Jahr. Das Angebot wird vom Land Oberösterreich finanziert. „Mit der Angebotsausweitung wollen wir attraktive Möglichkeiten für zahlreiche Pendler im Bezirk Braunau schaffen. Im Rahmen einer zweijährigen Testphase werden wir die Inanspruchnahme dieses Angebots evaluieren“, so Oberösterreichs Verkehrslandesrat Günther Steinkellner.

