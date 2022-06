Zu einem Verkehrsunfall kam es laut Polizeimeldung heute Nachmittag den 30. Juni in der Flachgauer Gemeinde Henndorf.

HENNDORF, SEEKIRCHEN. Ein 50-jähriger Flachgauer fuhr laut Polizei mit seinem Fahrzeug von Henndorf in Richtung Seekirchner Straße. An der Kreuzung hielt er sein Fahrzeug an. Zeitgleich lenkte eine 46-jährige deutsche Staatsbürgerin ihr Motorrad auf der Seekirchner Straße in Richtung Henndorf. Aus bislang nicht geklärten Gründen fuhr der 50-Jährige laut Polizei zu diesem Zeitpunkt los und wollte die Seekirchner Straße queren. Die Motorradlenkerin prallte gegen den Pkw und kam zu Sturz.

Verletzungen unbestimmten Grades