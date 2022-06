Bei der Glasmacherin Monika Riedl in Thalgau kann man das faszinierende Glasmacher-Handwerk noch heute hautnah erleben und sehen, wie Monika Riedl und ihr Kollege, der Glasmachermeister Axel Quiel unverwechselbare Glaskunst in hoher Qualität anfertigen.

THALGAU. Bereits im Jahr 1994 hat die Glasmacherin, diplomierte Humanenergetikerin und Lebensraumberaterin Monika Riedl in Bad Reichenhall eine Erlebnisglashütte gegründet. Schon damals waren die Zuseher begeistert und erlebten eine Glaswelt voller Glanz und Freude. 2003 zog Monika Riedl mit ihrem Betrieb in ihr Heimatland Österreich um. „Es erforderte Mut, den Betrieb in Österreich auf eigene Handarbeit umzustellen und erfolgreich zu gestalten", so Riedl. Im Jahr 2005 platzte der Betrieb bereits aus allen Nähten und so wurde ein größeres Gebäude eingerichtet. Bereits im Jahr 2005 waren Kunden in 35 Ländern von Monika Riedls Glas-Kunst begeistert. 2019 zog Monika Riedl mit ihrem Unternehmen in den heutigen sogenannten "Christallpalast" in Thalgau. Der ökologische, FengShui-konzipierte "Christallpalast" wurde bezogen und inzwischen konnte Riedl Kunden aus Birmingham, Kanada, Belgien und vielen anderen Ländern bei ihrer Glashütte in Thalgau begrüßen.



Über Monika Riedl Einige Stücke der angefertigten Glaskunst von Glasmacherin Monika Riedl.

Foto: Emanuel Hasenauer

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

Monika Riedl erklärt über ihr Handwerk: „Wir sind Hohlglasmacher und keine Glasbläser. Hohlglasmacher brauchen immer den heißen Ofen mit 1.250 Grad Celsius – Glasbläser arbeiten an der Gasflamme". Die Hohlglasmacherin und Glaskünstlerin Monika Riedl ist in Aurolzmünster im Innviertel geboren. Sie hat sich immer schon für das Handwerk der Glasmacherin interessiert. In Linz machte sie zunächst eine Ausbildung im Bereich der Betriebswirtschaft und besuchte während dieser Zeit verschiedene Kunstakademien. Später war sie Chefsekretärin in einer Glashütte und hier wurde ihr bewusst, dass das Glas ihr Lieblingsmaterial ist. Sie brachte sich das Glasmachen autodidaktisch bei und machte sich dann in Bad Reichenhall mit einer Erlebnis-Glashütte selbstständig.

Das Glasmachen selbst erleben Glasmachermeister Axel Quiel (links) und Monika Riedl bei der Herstellung der hochwertigen Glaskunst.

Foto: Emanuel Hasenauer

hochgeladen von Emanuel Hasenauer