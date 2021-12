Im Gespräch mit den Bezirksblättern erzählt Pfarrer Harald Mattel über die Weihnachtszeit und die Pandemie.

SEEKIRCHEN. Weihnachten naht. In der Vorweihnachtszeit und beim Fest zur Geburt Jesu wird spürbar, dass diese Zeit nicht allein von Pandemie, Geschenken und Genuss geprägt ist.

Auch heuer ist die Vorweihnachtszeit wieder von der Pandemie überschattet. Was raten Sie den Menschen?

Jeder Mensch sollte verantwortungsbewusst darauf schauen, dass er sich nicht mit dem Virus infiziert. Aber man sollte dabei keine Gräben entstehen lassen. Sich nicht mit Freunden treffen zu können, kann auch zum Einander-Fremd-Sein führen. Deshalb sollten wir so gut es geht miteinander in Verbindung bleiben, ob telefonisch oder mit Hilfe der neuen Medien.

Sie sind ja nicht nur Pfarrer von Seekirchen, sondern auch Bischofsvikar für die junge Kirche in der Erzdiözese Salzburg. Ist es für die jungen Menschen schwieriger in der Pandemie?



Ja, es ist schwieriger, weil die Peer-Gruppen der Gleichaltrigen wichtig sind. Sie fühlen sich dadurch stärker von der Isolation betroffen. Deshalb versuchen wir Jugendlichen sichere Treffen zu ermöglich. So werden heuer auch Anfang Jänner wieder die Sternsinger unterwegs sein – selbstverständlich nur negativ getestet.

Was ist an der Advent- und Weihnachtszeit aus Glaubenssicht so besonders?

Die Erwartung und die Sehnsucht nach Heil spricht die Menschen an. Der Advent nimmt diese Sehnsucht auf und tut eine Perspektive auf Heil auf: Wir erwarten die Geburt des Messias.

Was hat Weihnachten mit Schenken zu tun?

Der Geist von Weihnachten ist für viele von DER Wahrheit unseres Lebens und Glaubens zu einem Fest voll Kommerz und Geschäft geworden. Beim Propheten Jesaja können wir lesen: Ein Kind ist uns geboren – ein Sohn ist uns geschenkt. Das sollte uns deutlich machen, was Weihnachten mit Geschenken zu tun hat, nämlich, dass das Kind in der Krippe das Geschenk ist.

Warum spenden zu Weihnachten viele für den guten Zweck?

Der Messias wurde damals erwartet. Man glaubte, er würde in Macht und Herrlichkeit kommen. Jesus wurde aber im Stall, also in Armut, geboren. Er kam zu den Armen. Darum sollten wir uns vor allem in Vorbereitung auf den Tag, an dem Gott Mensch wird, solidarisch mit den Armen zeigen. Geschenke sollen Freude in die Welt bringen.

Welche Parallelen sehen Sie zwischen damals und heute?

Wir leben momentan in einer schwierigen Zeit. Auch die Zeit der Geburt Christi war schwierig. Damals war die Region von den Römern beherrscht. Maria und Josef mussten weg aus ihrer Heimat Nazareth, um sich in Bethlehem registrieren zu lassen, und hatten keine Unterkunft. Die Geburt von Jesus gibt Hoffnung, auch in unserer derzeitigen Lage.

