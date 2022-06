Die Themen „Klimaschutz und Nachhaltigkeit" haben in den beiden Volksschulen in Straßwalchen (Irrsdorf und Hochfeld) einen besonderen Stellenwert. Nun sind diese auch Klimabündnis-Schulen.

STRASSWALCHEN. „Bereits den Kleinsten sollen Handlungskompetenzen für einen klimafreundlichen Lebensstil vermittelt werden, denn Klimaschutz geht uns alle an. Alles, was sie als Kinder lernen und verstehen, beeinflusst auch ihr späteres Verhalten als Jugendliche und Erwachsene", so die Schulleiterin Karin Dorfinger von de Volksschule Irrsdorf.

Klimafreundlicher Schulweg als Schwerpunkt

Beide Volksschulen legten im Zuge des klimaaktiv-mobil-Programms einen Schwerpunkt auf den klimafreundlichen Schulweg und nahmen an Klimabündnis-Workshops teil. Das Ausprobieren von Schrittzählern machte den Kindern besonderen Spaß und regte zum Zu-Fuß-Gehen an. Durch die Erstellung eines Schulwegplans wurde auch das Sicherheitsthema abgedeckt. Damit der Klimaschutz auch nach Projektabschluss weiter aktiv verfolgt wird, ist die Schule nun dem Klimabündnis-Netzwerk beigetreten. Gerlinde Ecker vom Klimabündnis und Direktorin Karin Dorfinger freuen sich auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.