Die Wallfahrtskirche Maria Bühel wurde vor nunmehr 300 Jahren in der heutigen Form vollendet. In jüngster Zeit wurde eine Innenrenovierung der 300 Jahre alten Wallfahrtskirche dringend notwendig. Zudem gestaltet das Stille Nacht Museum in Oberndorf von Jänner 2022 bis Juli 2022 anlässlich des Jubiläums eine Sonderausstellung und behandelt den geschichtlichen Hintergrund der Kirche.

OBERNDORF. Namhafte Künstler wie der bedeutende Barockmaler Johann Michael Rottmayr, der Bildhauer Josef Anton Pfaffinger und viele andere haben sich mit ihren Werken in der Wallfahrtskirche Maria Bühel verewigt. In diesem Jahr wird das 300-jährige Jubiläum der Wallfahrtskirche Maria Bühel gefeiert .„Wir haben heuer ein besonderes Jubiläum hier in Oberndorf und Laufen, nämlich 300 Jahre Maria Bühel. Dieses Jubiläum ist auch insofern etwas Besonderes weil die Wallfahrtskirche Maria Bühel nun nach 300 Jahren ein bisschen saniert werden muss. Der erste Abschnitt der Sanierung wurde in den 1990er Jahren durchgeführt und der zweite Abschnitt der Renovierung ist aktuell am Beginn der Umsetzungen", erklärt der Bürgermeister von Oberndorf Georg Djundja. Die Stadtgemeinde Oberndorf unterstützt die Renovierung der Kirche mit 180.000 Euro, insgesamt wird die Sanierung laut Bürgermeister Georg Djundja über 700.000 Euro kosten. Die Finanzierung läuft über einen Beitrag der Erzdiözese, durch das Rektorat, durch das Denkmalamt und zudem durch Spenden.

Kirchen-Renovierung ist dringend notwendig Ein Wandbild in der Wallfahrtskirche Maria Bühel.

Vor Kurzem wurde eine Innen-Renovierung der 300 Jahre alten Wallfahrtskirche dringend notwendig. Dabei wurde bereits das Gestühl der Kirche erneuert und zudem ist es nun notwendig die Kirchenfenster-Gesimse zu erneuern. Ein weiter Punkt ist die Erneuerung der Elektroinstallation, die Verbesserung des Raumklimas, die Orgelsanierung und allgemeine Restaurationsarbeiten. Die Wallfahrtskirche Maria Bühel wurde vor 300 Jahren geweiht und diese Zeit hat ihre Spuren im Inneren der Kirche hinterlassen.

Zur Sonderaustellung „300 Jahre Kirche Maria Bühel" Museumskustos Josef A. Standl in der Wallfahrtskirche Maria Bühel.

Zum Jubiläum gestaltet das Stille-Nacht-Museum Oberndorf zudem eine Ausstellung, die einen geschichtlichen Abriss zur Wallfahrtskirche Maria Bühel gibt. Der Museumskustos des Stille Nacht Museums Oberndorf Josef A. Standl gibt einen Einblick in die Sonderausstellung „300 Kirche Maria Bühel" die heute, am 21. Jänner 2022 eröffnet wurde: „Auf neun Tafeln wird die Sonderausstellung im Stille Nacht Museum gezeigt. Auf der ersten Tafel wird beispielsweise allgemein auf die Bedeutung der Wallfahrten und auf die Bildverehrung eingegangen". Die Sonderausstellung läuft noch bis zum Juli 2022.