WOLFGANGSEE. Der Advent in den drei Gemeinden rund um den See, St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang gehört zu den beliebtesten Märkten im Flachgau. Deshalb drehte der Fernsehsender ATV am Wolfgangsee für eine dreiteilige Advent-Sendung, die im kommenden Jahr ausgestrahlt wird.

Für den ORF wiederum war Moderatorin und Produzentin Silvia Schneider am Wolfgangsee für ihre kulinarische Advent-Sendung „Silvia kocht“ unterwegs. Auch diese wird im Advent 2020 ausgestrahlt.