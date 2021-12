Gestern wurde in Wien der Drehbuchpreis „If She Can See It, She Can Be IT“ vergeben. Gabriele Neudecker wurde dabei auch ausgezeichnet.

KÖSTENDORF, WIEN. Mit ihrem Drehbauch zu "Secret Anastasia" greift die Köstendorfer Filmemacherin Gabriele Neudecker aktuelle Themen wie Verschwörungstheorien, westliche Esoterik und gefährliche Gemeinschaften auf.

Heimatfilm

Die Veranstalter Drehbuchforum Wien und Österreichisches Filminstitut stellten dieses Jahr das Genre Heimatfilm in den Focus. Mit ihrem brisanten Filmstoff „Secret Anastasia“ konnte Neudecker bei der Jury punkten. In Bildern voll heiler Natur deckt Neudecker nach und nach das wahre Grauen einer sektenähnlichen Gemeinschaft auf. Neudecker beschäftigt sich seit Jahren mit einer Entstaubung und Erweiterung des Topos Heimatfilm und konnte unter anderem mit ihrem Film „DESERTEUR!“ über Flachgauer und Innviertler Wehrmachtsdeserteure internationale Aufmerksamkeit erregen.

Es geht weiter

Der Wettbewerb unterstützt Stoffe mit unkonventionellen und starken Frauenfiguren und läuft zweistufig. In einer ersten Runde wurden nun fünf Exposés ausgewählt, deren Autorinnen mit einem Preisgeld von je 5.000 Euro in den kommenden Monaten ein Treatment entwickeln.

Gabriele Neudecker über Motivation zum Drehbuch

Aktuell fühlen sich immer mehr Menschen in der nach ständigem Wachstum strebenden und Andere ausbeutenden Konsumwelt nicht mehr wohl und sind auf der Suche nach Alternativen. Westliche Esoterik erlebt mit der Pandemie eine neue Blütezeit. Verschwörungstheorien boomen. Während viele dieser Menschen demokratisch gesinnt sind, haben leider auch Gemeinschaften Zulauf, deren Führer*innen Abhängigkeit, Entmündigung, Leid und finanzielle Ausbeutung für Menschen schaffen. Die Menschen werden mit scheinbaren Öko-Paradiesen oder alternativen-ganzheitlichen Lehrmethoden für ihre Kinder gelockt, die wissenschaftliche Pädagogikkonzepte ablehnen.

„Secret Anastasia“:

Im Mittelpunkt des Films steht die 12-jährige Leonie, die mit Mutter und Bruder am idyllischen Anastasia-Hof einzieht. Die Familie glaubt sich im Paradies, doch die Träume der dort lebenden Menschen werden skrupellos ausgenutzt. Die aufmüpfige Leonie erfährt in der sektenähnlichen Gemeinschaft Unterdrückung, Gehirnwäsche und martialische Strafen. Die Leiterin der fundamentalistischen Bewegung entpuppt sich als Psychopathin, die Menschen zu ihrem Spielzeug macht. Leonie ist gefangen in einem dunklen Netz aus Angst, Abhängigkeit und Gewalt - doch sie will fliehen.

Zahlreiche Preise

Gabriele Neudecker ist eine Salzburger Autorin, Produzentin und Regisseurin von Kino- und Fernsehfilmen. Sie studierte Kommunikationswissenschaften mit dem Schwerpunkt Film/Fotografie in Berlin und Salzburg, war Schülerin der US-Fotografin Nan Goldin und Stipendiatin für Video und Performance bei Nan Hoover. Neudeckers Bücher (u.a. „Glas.Gebirge“) und Filme (u.a. „Freaky“, „DESERTEUR!“, „Gruß vom Krampus“, „Really hard be a good Masai“ und „White girls happy on Zambezi“) thematisieren „Heimat“ und wurden international ausgezeichnet. Als Autorenfilmerin reist sie, verknüpft Literatur- und Filmsprache und realisiert mit ihrer Produktionsfirma Pimp the Pony Productions Filme zu gesellschaftlich polarisierenden Themen.

