Seit 30 Jahren verbringt Familie Käßner ihren Urlaub auf dem „Gstöttnerhof“ in Lamprechtshausen.

LAMPRECHTSHAUSEN. Familie Claudia und Lothar Käßner aus Deutschland feiert heuer 30-Jahr-Jubiläum am „Gstöttnerhof“ in Eitelsberg in Lamprechtshausen. Der Tourismusverband und die Gemeinde Lamprechtshausen bedankten sich für die „ungebrochene Urlaubstreue“ und wünschten noch viele schöne Aufenthalte bei der Gastgeberfamilie Junger, der sie ebenfalls für ihre Herzlichkeit ein großes Dankeschön aussprachen.

