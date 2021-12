Das ganze Jahr fanden im gesamten Flachgau viele "tierische" Ereignisse statt. Manche waren spannend, manche waren kurios oder auch lustig.

FLACHGAU. Das ganze Jahr war voller Ereignisse mit unterschiedlichen Tieren. Der Zoo Salzburg in Anif liefert beispielsweise immer wieder tolle Tier-Geschichten. Geschichten aus dem Tierreich sind für Menschen immer interessant. Besonders jüngere Leser erfreuen sich an lustigen und schönen Tiergeschichten, zählen sie doch zu den häufigsten Besuchern im Zoo. Im Zoo Salzburg gab es 2021 wieder eine Einstimmung der Tiere auf die beliebte Halloween-Feier. Ein weiteres positives Ereignis aus der Tierwelt war, dass auf Gut Aiderbichl in Henndorf in Kooperation mit der Eichhörnchenhilfe Salzburg eine österreichweit einzigartige Eichhörnchen-Auswilderungsstation gebaut wurde.



Pinguin war vermisst Der Pinguin macht vorzugsweise durch lautes Rufen auf sich aufmerksam.

Foto: Zoo Salzburg

Erst war die Sorge groß, dann die Erleichterung. Der im Salzburger Zoo vermisste Brillenpinguin wurde am 14. Oktober 2021 nahe dem Hellbrunner Schloss gesichtet, von einer Tierpflegerin eingefangen und wohlbehalten zurück auf die Pinguinanlage gebracht.

Junge Steinböcke im Tiergarten Die jungen Alpensteinböcke im Zoo Salzburg sind schon wahre Kletterkünstler.

Foto: Kerstin Joennson

Im Zoo Salzburg herrschte im Jahr 2021 große Freude über den Steinbock-Nachwuchs. Es gab in diesem Jahr hier einen richtigen Klettergarten für die jungen Steinböcke.

Giftige Tierwelt Giftige Hornottern im Terrarium in der „Welt der Gifte" in Bergheim.

Foto: Emanuel Hasenauer

Die "Welt der Gifte" in Bergheim beherbergt zahlreiche Schlangen wie den australischen Inland-Taipan, Hornottern, Spinnen und viele der giftigsten Tiere der Welt. Der kleinste, aber giftigste Zoo faszinierte im Jahr 2021 wieder seine Besucher.

Auffangstation Auf Gut Aiderbichl in Henndorf ist im Jahr 2021 eine Eichhörnchen-Auswilderungsstation gebaut worden.

Foto: Gut Aiderbichl

Auf Gut Aiderbichl in Henndorf ist in Kooperation mit der Eichhörnchenhilfe Salzburg eine österreichweit einzigartige Eichhörnchen-Auswilderungsstation gebaut worden. Die Gründerin des Vereins „Eichhörnchenhilfe Salzburg" heißt Carmen Haslinger.

60-Jahres-Feier im Zoo Salzburg Seit der Gründung 1961 hat sich im Zoo Salzburg viel verändert. Wie diese Veränderungen aussehen, wie die Gehege angelegt waren, sahen und sehen die Besucher im Rahmen der Fotoausstellung auf dem Zoogelände Salzburg anlässlich des 60-jährigen Bestehens.

Foto: Franz Neumayr

Seit der Gründung im Jahr 1961 hat sich im Zoo Salzburg viel verändert. Wie diese Veränderungen aussehen, wie die Gehege angelegt waren, sahen und sehen die Besucher im Rahmen der Fotoausstellung auf dem Zoogelände Salzburg anlässlich des 60-jährigen Bestehens.

Bedrohte Tierart Die bis zu etwa sechs bis zehn Zentimeter großen Echsen leben nur auf Schraubenbäumen, einer seltenen Palmenart.

Foto: Zoo Salzburg

Eine bedrohte Geckoart war im Jahr 2021 Neuzugang im Zoo Salzburg: der himmelblaue Zwergtaggecko, der nur in Tansania vorkommt. Im Jahr 1952 erstmals beschrieben, gilt er seit Beginn der 1990er-Jahre als eigene Art und wurde als vom Aussterben bedroht eingestuft.