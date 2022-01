Die Skisaison ist in vollem Gange. Darüber freuen sich besonders die Süßwarenmarke Toffifee und Europas größte Skiregion Ski amadé. Die beiden Kooperationspartner haben sich zusammengetan und eine innovative Idee ausgeheckt, die in einer Verlosung gipfelte. Kürzlich wurde das Geheimnis um den Gewinner gelüftet. Rudolf Österreicher aus Wien ziert ab sofort eine ganze Wintersaison lang eine Gondelkabine der Achterjet-Gondelbahn im Snow Space Salzburg.

WALS/FLACHAU/WIEN. In Zeiten wie diesen ist es wichtig auf sich und seine Lieben zu schauen und sich Gutes zu tun. Ausreichend Bewegung an der frischen Luft zählen ebenso zur Wohlfühl-Strategie vieler Österreicher wie süße Naschereien. „Ob mit einer süßen Verführung oder in sportlicher Hinsicht beim Skifahren oder Boarden am Berg. Genussmomente für die ganze Familie zu schaffen verbindet uns mit Ski amadé. Daher haben wir uns zusammengetan und überlegt, wie wir die zwei Genusswelten zusammenführen können. Das Ergebnis ist dieses Gewinnspiel mit ganz besonderer Gondel-Beklebung“, erklären Ronald Münster der Geschäftsführer von Storck Österreich und Lisa-Maria Ferstl Leiterin Marketing bei Storck.

Personalisierte Gondel verlost

„Dass eine personalisierte Gondel im Rahmen eines Gewinnspiels verlost wird, das hatten wir noch nie“, betonen Christoph Eisinger, Geschäftsführer Ski amadé und Frau Christina König, Vorständin von Snow Space Salzburg. Rudolf Österreicher aus Wien, den Gewinner des Hauptpreises, freut es: „Es ist wirklich einmalig, wenn man im Skigebiet von einer Gondel lacht“. Nach einer längeren Pause möchte Rudolf Österreicher diesen Winter richtig durchstarten. „Ich will die Ausbildung zum Begleit-Skilehrer machen, damit ich mit meinen Schülern Skiausflüge machen kann“, so Österreicher. Die Toffifee-Packungen teilt der Mathematik- und Informatiklehrer mit seinen Freunden.

Über Toffifee

Seit 1973 sorgt Toffifee mit der Kombination von Haselnuss, Nougatcreme und Schokolade für ein einzigartiges Geschmackserlebnis – und das in über 100 Ländern. In Österreich erfreut sich die süße Nascherei ebenfalls seit fast 50 Jahren besonderer Beliebtheit- Rund 6,1 Millionen Packungen Toffifee werden hierzulande pro Jahr von den Österreichern genossen (Quelle: Nielsen). Der Name Toffifee ist ein Kunstwort in Anlehnung an den englischen Begriff Toffee für hartes Karamell und der „Fee“ als Überbringerin von etwas Gutem.

Über Storck

Die August Storck KG stellt seit Jahrzehnten erfolgreich hochwertige Zuckerwaren und Schokoladen-Spezialitäten her. 1903 als Bonbonfabrikant gestartet, ist das Unternehmen bis heute in Familienbesitz und gehört mittlerweile zu den größten Süßwarenherstellern der Welt. Über 100 Länder weltweit werden mit den einzigartigen Marken und Produkten beliefert. Storck Österreich, mit Sitz in Salzburg, wurde 1962 als erste Auslandsniederlassung der August Storck KG gegründet. Seitdem sind Storck-Produkte auch in Österreich in aller Munde. nimm2, nimm2 Lachgummi, Toffifee, merci, merci Tafelschokolade, Werther’s Original, Knoppers, Super Dickmann’s, Riesen, Bunte Welt und, einzigartig in Österreich, Bonbons unter der Marke Englhofer.

Über Ski amadé

Der Skiverbund Ski amadé ist mit 270 Skiliften und Seilbahnen eines der größten Wintersportgebiete in Europa. Es umfasst insgesamt 25 Orte, die allesamt in den österreichischen Bundesländern Salzburg und Steiermark liegen. Das Skigebiet am Dachstein hat auch Anteil am Bundesland Oberösterreich.