Zwischen 27. Und 30. Dezember 2019 kam es zu zwei Firmeneinbrüchen in Elixhausen. Bislang Unbekannte brachen in eine Firma in Elixhausen ein und durchsuchten die Büroräumlichkeiten. In weiterer Folge wurde eine Handkasse aufgebrochen und ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Bei einer weiteren Firma brachen Unbekannte ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ein Rollcontainer und ein Büroschrank wurden aufgebrochen. Die Unbekannten stahlen Bargeld sowie zwei Kameras. Die Ermittlungen laufen.