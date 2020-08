Die Flaschenpost der St. Gilgener Volksschüler kehrte mit einer Überraschung zurück: einer veganen Burgerparty.

ST. GILGEN/EUGENDORF. Zum Schulschluss im Jahr 2019 lernte die 3. Klasse der Volksschule St. Gilgen mit ihrer Lehrerin Sandra Radacher mehr über Briefe. Daraufhin wurden vier Briefe verfasst und in eine Flasche gesteckt. Im Strandbad hat Nikolei Auer mit seinem Stand-up-Paddle-Board die Flaschenpost draußen am Wolfgangsee auf ihre Reise geschickt. Genau diese haben Cassandra Winter und Martin Jager aus Eugendorf gefunden.

„Ich habe selbst als Kind eine Flaschenpost in den See geworfen. Meine kam nie zurück. Als mein Freund und ich die Flaschenpost beim Stand-up-Paddeln am Wolfgangsee gefunden haben, war mir sofort klar: Die Post muss zurück",