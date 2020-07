„Mehr als reines Kino“ lautete das Motto der Aktion Plusregion-Flimmerkiste in den Sommermonaten. Beim gemütlichen Filmabend unter der Pfarrerlinde in Straßwalchen wurde „Das perfekte Geheimnis“ präsentiert. In der spritzigen Komödie im Stil von „Gott des Gemetzels“ des deutschen Regisseurs Bora Dagtekin (Fuck Ju Göthe-Trilogie) sind unter anderen Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Wotan Wilke Möhring und Adriana Altaras zu sehen. Der deutsche Film handelt von sieben Freunden, die bei einem Abendessen ihr Vertrauen auf die Probe stellen. Sie teilen ihre eingehenden Nachrichten und Anrufe mit allen Anwesenden. Durch intime Details entstehen tragikomische Situationen. Beim Open-Air-Kino begrüßten Plusregion-Geschäftsführerin Julia Mauberger, Elisabeth Thaler sowie Sabrina Huber und Martin Perwein vom Tourismusverband unter anderen Bürgermeisterin Tanja Kreer, Amtsvorgänger Fritz Kreil und Gemeinderat Sebastian Leitl. Kulinarisch verwöhnt wurden die Besucher von Monika Gröber mit Burger und Gusto-Schnecken, von Cornelia Weichenberger und Melissa Brunbauer (WW1) mit kühlen Getränken sowie von der „Eisfee“ Elisabeth Mayer mit zauberhaften Eis-Kreationen. Vor Filmbeginn sorgten die Andorfer Jongleure und DJ Stun für Unterhaltung.

Ziel der Filmabende ist es, das Angebot der Region sichtbar zu machen und nach außen zu tragen. Zudem sollen „Nachbarn“ zusammenkommen, um einander kennenzulernen. In Zusammenarbeit mit dem Salzburger Filmkulturzentrum „Das Kino“ waren an lauen Sommerabenden Programm-Klassiker zu sehen.