Laut Polizeimeldung kam es am Vormittag des 14. Jänner 2022 auf der Wiener Bundesstraße zwischen Eugendorf und Neumarkt am Wallersee zu einem Verkehrsunfall.

EUGENDORF, NEUMARKT AM WALLERSEE, FLACHGAU. Ein 29-jähriger Lenker eines PKWs wollte laut Polizei einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Zur selben Zeit kam auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Neumarkt eine 37-jährige Lenkerin mit ihrem Fahrzeug. Ein Frontalzusammenstoß konnte durch ein Ausweichmanöver verhindert werden. Die beiden Pkw´s touchierten sich laut Polizei aber an der Fahrerseite.

Ins Unfallkrankenhaus gebracht

Die Rettungskräfte versorgten die Lenkerin vor Ort und brachten sie zur Kontrolle ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Ihr mitfahrendes Kind war mit einer Rückhaltevorrichtung gesichert und blieb unverletzt. Auch der 29-jährige Lenker zog sich keine Verletzungen zu.