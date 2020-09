Am dritten Oberndorfer Inklusions-Friedenslauf am 12. September wird heuer wieder zugunsten der Lebenshilfe Oberndorf gelaufen.



OBERNDORF, LAUFEN. Die beiden Salzachstädte stehen mit „Stille Nacht“ ganz im Zeichen dieses Friedensliedes. Aus diesem Anlass führt der Tourismusverband Oberndorf am Samstag, 12. September 2020, bereits den dritten Oberndorfer Inklusions-Friedenslauf durch. Es ist ein Event für alle mit sieben Bewerben zugunsten der Lebenshilfe Oberndorf unter dem Motto „Dabei sein ist alles“. Geschäftsführer Clemens Konrad: „Der große Erfolg der ersten beiden Veranstaltungen in den Vorjahren war Anreiz dafür, auch im „Corona-Jahr-2020“ unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen an den Start zu gehen.“



Sport verbindet

„Sport verbindet und der Inklusions-Friedenslauf schafft bei diesen Bewerben auch für Kinder und beeinträchtige Personen die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Wir sehen dabei auch einen Beitrag zum sozialen Friedensgedanken, der ja im Lied ,Stille Nacht’ verbindet“, so Konrad. Es kann jeder mitmachen, ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder beeinträchtigte Personen. Dabei steht nicht die Zeit im Mittelpunkt, sondern der Friedensgedanke und es gibt mehrere Bewerbe, aus denen man auswählen kann, so der 800 Meter Inklusions-Friedenslauf, der 10-, der 5- , 2,5- Kilometer Friedenslauf, der 900 Meter U12-Sumsi-Kinderlauf, der 450 Meter U8/U10-Sumsi-Kinderlauf und der 200 Meter U6 Sumsi-Kinderlauf. Dabei werden die Starts aufgrund der Corona-Pandemie-Bestimmungen gestaffelt durchgeführt.

Über Grenze laufen

Start und Ziel ist bei der Bundeshandelsakademie am Salzachdamm in Neuoberndorf bei jeder Witterung. Die Strecke verläuft über die Salzachbrücke nach Laufen, den Marienplatz, die Rottmayrstraße, das Untere Stadttor, die Gordian-Guckh-Straße über den Europasteg, österreichischerseits die Salzachuferstraße flussabwärts bis zur Labestation bei der Bootshalle der Schifferschützen und zurück über die Salzachuferstraße und die Leopold-Kohr-Promenade zur Bundeshandelsakademie, wo nochmals eine Verpflegestation aufgebaut ist. Zum Umziehen und Duschen steht die Sporthalle der Handelsakademie am Start-Zielpunkt zur Verfügung.



Drei Euro pro Starter für Lebenshilfe

Anmeldungen werden bis zum 9. September 2020 online unter www.oberndorf-friedenslauf.at erbeten. Nenngeld je nach Bewerb von fünf bis 15 Euro. Nachmeldungen bis 12. September mit Nachnenngebühr von fünf Euro möglich. Pro Starter kommen drei Euro direkt einem Projekt der Lebenshilfe Oberndorf zugute. Das Startpaket enthält hochwertige Sachpreise der Sponsoren. Gruppenchallenge: Die größte teilnehmende Gruppe, auch in unterschiedlichen Bewerben antretend, erhält ein Spanferkel und ein Fass Bier. Das Rahmenprogramm sieht ein Kinderprogramm ab 16 Uhr, die Moderation und einen DJ während des Laufes und die Band „Kulturschock“ mit Tobias Regner ab ca. 17.30 Uhr vor. Anstelle der Siegerehrung, die pandemiebedingt ausfällt, erhält jeder, der durch das Ziel kommt, eine Medaille.

Weitere Informationen: Geschäftsführer Clemens Konrad, 5110 Oberndorf,

Stille-Nacht-Platz 7, Telefon 0043/6272-4422,

Email: office@stillenacht-oberndorf.com

