Bei der Jodelwanderung in der Gemeinde Hof wurde viel gelacht und freudig das Jodeldiplom entgegengenommen.

HOF. Das Jodeln ist uns allen bekannt, doch können es nur wenige. Das Interesse dafür ist jedoch bei Jung und Alt vorhanden, wie man bei den Jodelkursen von Anita Biebl erkennen kann. Die energiegeladene Musik- und Tanzpädagogin, Dirigentin, Komponistin, Musikerin und Sängerin aus Übersee am Chiemsee hat ihre Ausbildung am Mozarteum in Salzburg absolviert.



"Als ich damals meine Bachelor-Arbeit über das Jodeln geschrieben habe, hätte ich mir nie gedacht, dass ich eines Tages mein Geld damit verdienen würde",

sagt die Wahl-Salzburgerin.

Die Stimme als Instrument

"Ich liebe es die Stimme als ein Instrument zu benutzen." Anita Biebl

Zu diesem "Singen ohne Worte" gehören neben dem Jodeln etwa auch Obertongesang, "Beat Boxing" oder "Vocal Percussion". In ihren Jodelkursen gibt sie ihr Wissen an andere weiter und zeigt einen Einblick in eine durchaus in die Jahre gekommene Tradition, die jedoch bei Weitem nicht veraltet ist.



"Man kann sich das Jodeln als erste SMS vorstellen, denn es ging darum Aufmerksamkeit zu erreichen. In der Schweiz wird das Jodeln jetzt auch ein Studium",

erklärt die Multiinstrumentalistin.

Gemeinsame Wanderung

"Wir haben uns das Jodeln von der Tierwelt abgeschaut und es zur Hochglanz-Performance weiterentwickelt." Anita Biebl

Einer von Biebls Jodelkursen fand vor Kurzem in der Gemeinde Hof statt. Aus Oberösterreich, Salzburg, Bayern und natürlich der eigenen Gemeinde reisten die Teilnehmer unterschiedlichen Alters an. Gemeinsam wanderte man zum Rauchhaus "Mühlgrub", einem der ältesten Gebäude in der Region. Den Namen Rauchhaus erhielt es, weil der Rauch vom offenen Herd im Haus ohne Schornstein durch die Wände abzieht. Vor dieser tollen Kulisse gab es zuerst einen Schnaps zum Ölen der Stimme und schon ging es los.

Der Jodelkurs

"Bitte unbedingt viele Fehler zulassen", sagt Biebl gleich zu Beginn und fügt hinzu:



"Meiner Meinung nach kann jeder Jodeln lernen. Das ist wie Radfahren lernen. Jedoch sind Blockaden, wenn man sich nicht traut Fehler zu machen, am schlimmsten."

Damit dies nicht passiert, werden neben den Stimmaufwärmübungen Reaktionsspiele gespielt und schnell ist jegliche Nervosität überwunden. Man fühlt sich wohl in der Gruppe und beginnt freudig mit dem Einstudieren der Jodler.



"Jodeln gibt es überall auf der Welt",

erklärt Biebl und daher wird neben traditionellen und modernen Jodlern auch ein afrikanischer einstudiert. Im Chor und Kanon wird auf der Wiese mit einem tollen Echo gejodelt und viel gelacht.

Abschlussprüfung

Die Zeit vergeht wie im Flug, während man zum Jodeln auch noch ein bisschen tanzt. So wird der Abschlussjodler von allen einstudiert – jeder bekommt als seine Abschlussprüfung ein kurzes Jodelsolo. Fehler sind hier, wie Biebl nochmals betont, irrelevant:



"Wichtig ist, dass ihr den Mut habt, es einfach zu versuchen."

Alle Teilnehmer meistern die Aufgabe und feiern das erhaltene Jodeldiplom mit einer schmackhaften Jause. Bei der Wanderung zurück wird man von den Einheimischen freudig auf die tolle musikalische Unterhaltung angesprochen und ruft sich beim Abschied mehrere "Juchitzer" über die Fuschler Ache zu.

Mehr über Anita Biebl und weitere Jodeltermine finden Sie hier: Anita Biebl

HIER gibts weitere interessante regionale News.