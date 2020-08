NEUMARKT (schw). Drei Tage lang stand die Stadt Neumarkt im Zeichen von heißen Temperaturen, Sommergefühlen und karibisch-scharfen Preisen. Die Wirtschaftsinitiatve Neumarkt organisierte mit den städtischen Unternehmern und Gastronomen "Kribischen Tage" tollen Aktionen und günstigen Angeboten und lud zu Shopping-Tagen. Zu den teilnehmenden Betrieben zählten das Autohaus Poller, die Apotheke "Zum goldenen Engel", Connections, Diva - Kosmetikinstitut, F&M Elektrotechnik, Fit & Well, Genuss & Mehr, Hair by Haas, Handarbeiten Neumayr, Hartlauer, Heiltherapeut Mario Meisriemel, Hifi-Reparaturen Sommerauer, km/a GmbH, Kiefer- und Muskelentspannung Hannelore Rögl, Mein Friseur by Sadzi, NKD Neumarkt, Optik und Schmuck Reitsperger, Parkettböden Urban, Raiffeisenbank Wallersee, Sanitätshaus Orthofit, Schuhhaus Umlauft, Tamara`s Mode & Tracht, Teach.me.victory und Trapp, die Blumen und Gartenwelt. Im Museum Fronfeste lautete das Motto "Fluch der Karibik". Gezeigt wurden Skulpturen des Neumarkter Bildhauers Norbert Kranzinger. Geöffnet wurden vier Fenster mit direktem Blick auf die Kunst. Geboten wurden zudem ein Karibik-Vitamin-Drink und "Muffin-Äffchen". "Karibisch-kreativ" konnten sich Kinder bei Susanne Thanhofer im Basteln eines Piraten-Fernrohrs zeigen oder beim Suchspiel Piratenkiste mitmachen. Seinen eigenen Jonglierball, ein Windlichtglas für laue Sommernächte und einen eigenen Button herstellen konnten die Kinder bei Kerstin Asen. Karibische Schmankerl und kühle Cocktails gab es bei der Bäckerei Leimüller, im Gasthaus Gerbl und in der Grill-Bar Habidere. Eine Cocktail-Bar und eine Zauber-Show erfreute die Gäste in der Pizzeria Francesco.