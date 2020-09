Mit großer Vorfreude und viel Engagement laufen derzeit die Umzugsarbeiten beim Kindergarten Funkelstein in Straßwalchen.



STRASSWALCHEN. In der Bahnhofstraße errichtete die Salzburg Wohnbau im Auftrag der Gemeinde Straßwalchen ein modernes Kombinationsgebäude. Darin ist neben dem Kindergarten, der in Holzbauweise realisiert wurde, auch die Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr untergebracht, an der die Bauarbeiten noch im Gange sind.

Rechtzeitig fertiggestellt

Der Kindergarten konnte rechtzeitig vor Beginn des neuen Kindergartenjahrs fertig gestellt werden und bietet nun genug Platz für acht Kinderbetreuungsgruppen (zwei Krabbelgruppen, zwei alterserweiterte Gruppen, vier Kindergartengruppen). Der gelungene Bau mit seinen großen, hellen Räumen und viel Holz verbreitet eine angenehme Raumatmosphäre. "Hier haben die Kinder ausreichend Platz zum Spielen und unser Team freundliche Personalräume in denen wir uns auch mit den Eltern in Ruhe besprechen können. Das ist nicht selbstverständlich", freut sich Kindergarten-Leiterin Birgit Lugstein.

Das könnte Sie auch interessieren....