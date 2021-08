Mit der "Flimmerkiste" sorgt die Plusregion für gemütliche Kinoabende

KÖSTENDORF. Sehr beliebt war heuer wieder die Filmreihe "Flimmerkiste - Mehr als reines Kino", die in den Plusregion-Gemeinden Neumarkt, Köstendorf und Straßwalchen veranstaltet wurde. Nach den Filmen "Ausgrissn! - In der Lederhosn nach Las Vegas" und "Nomadland" ließen sich kürzlich zahlreiche Besucher im Flachgauer Festsaal in Köstendorf die Liebeskomödie "Mein Liebhaber, der Esel & Ich" nicht entgehen. Geschäftsführerin Julia Mauberger und Sabrina Huber von der Plusregion freuten sich über den Besuch von Bürgermeister Wolfgang Wagner, Plusregion-Obmann-Stellvertreter Manfred Wiemers, Margareta Weiglmeier (Wirtschaft Köstendorf) und Obmann Fritz Höflmaier von der Wirtschaftsinitiative Neumarkt. Am 19. August findet der letzte Filmabend in Straßwalchen statt.